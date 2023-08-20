Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu belirlendi Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış mücadelesinde Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor ile İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı maç 21 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak.

Bu randevu öncesinde ilk hafta evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

9 futbolcu kadroda yer almadı

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.

Öte yandan arı-lacivertlilerde yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kafileye dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu