Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosunda 7 eksik Süper Lig'de Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Nisan akşamı saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesinde, sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu duyuruldu.

7 isim kadroya eklenmedi

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ve Miha Zajc kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor da kafileye dahil edilmedi. Fenerbahçe'de kadroya alınmayan bir diğer isim ise Gustavo Henrique.

İşte Fenerbahçe'nin maç kadrosu: