Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosunda 7 eksik

Süper Lig'in 32. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Nisan akşamı saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesinde, sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu duyuruldu.
7 isim kadroya eklenmedi
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ve Miha Zajc kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor da kafileye dahil edilmedi. Fenerbahçe'de kadroya alınmayan bir diğer isim ise Gustavo Henrique.