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Fenerbahçe'nin toplam borcu: 12 milyar 452 milyon lira

Fenerbahçe'nin toplam borcu: 12 milyar 452 milyon lira Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulunan Fenerbahçe, 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 lira borcu olduğunu duyurdu.