Fenerbahçe'nin yeni transferi Tadic'in alacağı maaş belli oldu Fenerbahçe, Dusan Tadic transferini resmen duyurdu. Tadic'in alacağı yıllık maaş ise 4.2 milyon euro olarak açıklandı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli formayı giyen Tadic'in maliyeti ise belli oldu.

Yıllık 4.2 milyon euro maaş

Kulüpten yapılan açıklamada Tadic ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı ve oyuncuya yıllık 4.2 milyon euro maaş ödeneceği açıklandı.

10 numaralı formayı giyecek

Kulüpten yapılan videolu açıklamada Tadic'in 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

"Fenerbahçe ile birçok kupa kazanmak istiyorum"

Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dusan Tadic şunları söyledi.

"Böyle büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe ile ilgili harika şeyler duydum. Fenerbahçe ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte birçok kupa alacağız. Bizim için çok değerliler. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Bizi her şekilde desteklemelerini istiyorum."

Tadic'in kariyeri

Sırbistan doğumlu yıldız oyuncu, 34 yaşında ve 1.81 boyunda. Sol ayak olan Tadic, kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı.

Ajax'ta forma giydiği 5 sezonda 4-3-3 formatın değişmez hücum oyuncusu olan Tadic, bu 5 sezonda sırasıyla; 38 gol 23 asist, 16 gol 21 asist, 22 gol 25 asist, 16 gol 22 asist ve son olarak 13 gol 21 asist yaptı.