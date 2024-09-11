Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertlilerin kasasına giren gelir belli oldu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız temsilcisi Lille karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'da sahne alacağı yeni serüvene hazırlıklarını sürdürürken, kasasına giren gelirle de dikkatleri üzerine çekti.

UEFA tarafından yapılan kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, güçlü rakiplerle karşılaşacak. Fenerbahçe'nin rakipleri arasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) bulunuyor.

İLK MAÇ 26 EYLÜL'DE

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında olacak.

Sarı-lacivertliler, 26 Eylül Perşembe günü Belçika'da sahaya çıkacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu kritik mücadeleye takımını en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA GELİRİ ŞİMDİDEN KASAYI DOLDURDU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi macerasına 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu eleyerek başladı.

Bu turdan 200 bin euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, Lille karşısında aldığı mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne geçiş yaptı.

Burada elde edeceği gelir ise şimdiden milyon euroları buldu.

7.4 MİLYON EURO GARANTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldığı için 4.1 milyon euroluk ayak bastı parasını garantiledi.

Ayrıca market gelirlerinden 7.4 milyon euro daha kazanan Fenerbahçe, toplamda 11 milyon 700 bin euroyu kasasına koymuş durumda.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmayı başararak, daha fazla gelir elde etme fırsatı yakalamak istiyor.