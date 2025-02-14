Fenerbahçe'ye kötü haber! Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri; Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

Bu maçın rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da oynanacak.

DZEKO SAKATLIK YAŞADI

Bu müsabakada Edin Dzeko, elinden sakatlık yaşadı.

Kenara gelerek sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dzeko, 75. dakikaya kadar mücadeleye devam etti.

ÖZEL SARGI İLE OYNAYACAK

Bugün detaylı kontrolleri yapılan Bosna Hersekli futbolcunun elinde kırık tespit edildi.

38 yaşındaki oyuncunun sakatlığının, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde oynamasına engel olmadığı öğrenildi.

Teknik heyetin kararı sonrası Dzeko, özel sargı ile oynamaya devam edecek.

MERT HAKAN'IN DA ELİ KIRILMIŞTI

Fenerbahçe'de daha önce Mert Hakan Yandaş da elindeki kırığa rağmen özel sargıyla mücadele etmişti.