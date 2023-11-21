Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Geri dönüyor

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Fenerbahçe'de Ganalı stoper Alexander Djiku'dan haber var...
Sarı-lacivertlilerde Djiku, bireysel antrenmanlara başlamıştı. Ganalı stoperin Karagümrük karşılaşmasında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
Durumu yakından takip edilecek
Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Ganalı'nın durumu yakından takip edilecek. İsmail Kartal, Djiku konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.
Djiku, Fenerbahçe formasıyla toplam 16 maçta forma giydi. Ganalı stoper 1 gole imza attı.
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