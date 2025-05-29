Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: Rıdvan Dilmen açıkladı

Haber Merkezi

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de, geçtiğimiz günlerde yapılan Ali Koç-Aziz Yıldırım zirvesini değerlendirdi.

Görüşmede yaşananları aktaran Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın kendisine başkan adayı olup olmayacağına dair yaptığı açıklamayı da anlattı.

HT Spor'da %100 Futbol programında konuşan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin en önemli başkanıdır yaptıklarıyla. Kimsenin yapmadıklarını yapmıştır. 6 şampiyonluğu falan geçiyorum, tesisleşmesi, şusu busu her anlamda. Ali Bey ile özellikle son kongreden sonraki ilişkileri muazzam iyiydi, istişareler ediyorlardı. Bu görüşme de bir istişare gibi olmuş ama herkesin merak ettiği gibi Aziz Bey'in aday olup olmayacağı gündeme dahi gelmiyor."

"AZİZ BEY BANA 'YA RIDVAN BEN NİYE ÇIKAYIM' DEDİ"

"Aziz Bey 'Haziranda kongreyi yapman lazım, yönetimde de değişiklikler yapman lazım' diye söylüyor. O gün kahvaltıda 'Ya Rıdvan ben niye çıkayım. Böyle bir adam mıyım? Ben yıllarca kulübüme başkanlık yapmışım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı' dedi."

"BU İMZAYLA İLGİLİ SENİN ÇALIŞMAN VAR MI DİYE SORUYOR ALİ BEY"

'Bu imzayla ilgili senin çalışman var mı?' diyor Ali Bey. Bunu sorması kadar doğal bir şey yok. 'Benim herhangi bir çalışmam yok ama çok insan topluyor. Bunun için birilerini aramam gibi bir durum yok' diyor Aziz Bey de."

"EYLÜLDE SEÇİM YANLIŞ"

"Aziz Bey sonuçta aday olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Ali Bey ile arasında adaylık konusu geçmemiş. Bir ağabey-kardeş gibi, eski başkan-mevcut başkan konuşması olmuş. Ben açıkçası bu haziran mı, seneye haziran mı bilmem ama eylülün yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir kere kulübün aldığı kararın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum."

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAMAZSA..."