Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Afrika Kupası... Fenerbahçe, ilk 11'in iki önemli oyuncusu Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'i Afrika Uluslar Kupası'na gönderecek...

ensonhaber.com

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak 2024'te başlayacak, 11 Şubat 2024'te sona erecek. Fildişi'nin ev sahipliği yapacağı turnuvaya Fenerbahçe'den 2 yıldız futbolcu gidecek. İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası'nın iklim koşulları nedeniyle sezon ortasında yapılması, birçok kulübü zor durumda bırakıyor. Turnuva bu kez 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi'nde düzenlenecek.

Kimler gidecek?

Fenerbahçe de ilk 11'in iki önemli oyuncusunu Afrika Uluslar Kupası'nda gönderecek: Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel...

Samuel, Nijerya Milli Takımı ile A Grubu'nda ev sahibi Fildişi, Ekvador Ginesi ve Gine-Bissau'yu karşı mücadele edecek.

Yeşil-Beyazlılar grubu ilk 2 içerisinde tamamlarsa, Samuel'in macerası devam edecek. Djiku'lu Gana ise Mısır, Yeşil Burun Adaları ve Mozambik'in yer aldığı B Grubu'nda oynayacak.

Başarılı stoperin sakatlığı döneminde Fenerbahçe savunması fazlasıyla aksamıştı.