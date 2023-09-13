Fenerbahçeliler müjde! 16 milyon euroluk yıldız bedavaya geldi! Ali Koç bombayı patlatacak! Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, bomba bir yıldızı açıklamaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor.

Transfer hamlelerini peş peşe patlatan Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.

6 numara transferi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, aradığını Everton'da buldu.

16 milyon euroluk yıldız bedavaya gelecek

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Andre Gomes'in adı transfer listesine yazıldı.

Yapılan görüşmeler arasında Menajerler, Al-Musrati ve Leander Dendoncker ile görüşmeler yapan yönetime Andre Gomes önerildi.

Yağız Sabuncuoğlu haberinde; "Yönetim İsmail Kartal’ın istemediği ve onay vermediği hiçbir isim için hamle yapmaz. Andre Gomes, İsmail Hoca’nın onayı ve ortak aklın kararıyla listeye dahil edildi." ifadelerine yer verdi.

Değerlendirmeye alınan Portekizli yıldız oyuncu için İngiliz ekibi Everton'dan bir bonservis talebi iletilmedi.

Piyasa değeri 16 milyon euro olan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi bu sezon itibariyle bitmesi bekleniyor.

109 gün sakatlık geçirdi

Geçtiğimiz sezonu Lille'de kiralık olarak geçiren Gomes, 109 günlük sakatlık yaşadı. 103 maçı kaçırmasıyla birlikte bu durum şüpheleri uyandırıyor.