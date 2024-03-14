Fenomen Ronaldo, tarihin en iyi 11'ini seçti Brezilya'nın unutulmaz golcülerinden Ronaldo Nazario, tarihin en iyi 11'ini oluşturdu. 47 yaşındaki futbol adamı, kadrosunda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya da yer verdi.

ensonhaber.com

Kariyerinde Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen eski efsanevi futbolcu Ronaldo Nazario, tarihin en iyi 11'ini seçti.

Attığı gollerle döneminin en dikkat çekici isimlerinden olan Ronaldo, ilk 11'inde 4 Brezilyalı, 3 İtalyan, 2 Arjantinli, 1 Fransız ve Portekizli futbolcuya yer verdi.

Roberto Carlos kadroda

Bu futbolculardan biri de bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Roberto Carlos oldu.

Ronaldo'nun kadrosunda yıldız isimler Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da kendine yer buldu.

Ronaldo Nazario'ya göre futbol tarihinin en iyi 11'i:

Buffon, Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos, Zidane, Maradona, Pele, Cristiano, Messi, Ronaldo.