Ferdi Kadıoğlu evleniyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor.

Yeni sözleşme imzalama töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı Sera Vrij'nin tanışması sosyal medyanın en çok konuşulan anı olmuştu.

Başkan Koç, Sera Vrij'le tanıştıktan sonra genç futbolcuya, "Aferin Ferdi" diye takılmıştı.

Başkanın onayını da alan Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Vrij ile evlenme kararı aldı.

Yanından ayrılmıyor

Güzelliğiyle dikkat çeken Vrij, Kadıoğlu'nun bir an olsun yanından ayrılmıyor. Özellikle son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Kadıoğlu'nun başarısında sevgilisinin büyük bir payı olduğu belirtiliyor.

Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi VİDEO