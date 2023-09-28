Ferdi Kadıoğlu: Harika bir galibiyet oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 4-0'lık skorla kazanılan Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.

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Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlamaları gerektiğini konuştuklarını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Harika bir galibiyet oldu. Evimizdeki son Antalyaspor maçında istediğimiz gibi başlamadık. Başakşehir maçı öncesi daha iyi başlamamız gerektiğini konuştuk. 13'te 13 oldu. Harika başlangıç. Rizespor maçını da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takımda çok fazla iyi oyuncu var"

Takımda fazlasıyla iyi oyuncu bulunduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, şu kelimelerle cümlelerini noktaladı: