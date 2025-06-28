Ferdi Kadıoğlu kız babası oluyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirmişti.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından baba olacağını müjdeledi.

BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili paylaşım yapan Ferdi Kadıoğlu, "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin hamile olduğunu paylaşan Kadıoğlu, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

KIZI OLACAK

Buna göre çiftin bir kızı olacak.

İşte Kadıoğlu'nun bebeğinin cinsiyetini öğrendiği o anlar...