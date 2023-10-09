Ferdi Kadıoğlu'nun babasından olay sözler: Önce kupa, sonra veda Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu oğluyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu Beyaz TV'ye konuştu.

Sarı-lacivertli formayla her geçen maç performansını katlayan ve artık Avrupa kulüplerinin de hedefi olan oğluyla ilgili konuşan baba Kadıoğlu, "Ferdi daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı." sözlerini kullandı.

"O sene bu sene"

Baba Kadoğlu Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz." açıklamasını yaptı.

"Ben Trabzonluyum"

Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir." cevabını verdi.

"Ferdi, Türkçe biliyor"