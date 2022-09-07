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    Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor.
    • 07.09.2022 - 11:11
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    Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.Bordo mavili ekip mücadeleden galip ayrılarak gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Trabzonspor Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçta galibiyet alamadı.Bordo mavililer oynadığı son 13 maçta 9 mağlubiyet 4 beraberlik aldı.

    Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

    Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Ferencvaros maçının detayları merak konusu oldu.Futbolseverler Ferencvaros - Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda oynanacağını araştırmaya başladı.

    İşte Ferencvaros - Trabzonspor maçının detayları..

    Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman?

    Ferencvaros - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.Mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


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