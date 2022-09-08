Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta ? Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçında bugün deplasmanda Ferencvaros ile karşılaşacak.İşte kritik maçın bilgileri..

UEFA Avrupa Ligi H grubunda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor bugün deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Bordo mavili ekip maçın hazırlıklarını tamamlayarak Macaristan'a gitti.Abdullah Avcı ve öğrencileri mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Trabzonspor Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.Bordo mavililer Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Kopenhag ile oynadığı 2 maçta ise 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Trabzonspor ilk grup maçına bugün oynayacağı Ferencvaros maçı ile çıkıyor.Maçın saat kaçta başlayacağı ve maçın yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor..

Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi H grubu ilk maçında oynanacak Ferencvaros - Trabzonspor maçı bugün saat 22.00'de oynanacak.Groupama Arena Stadyumu'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek

Ferencvaros - Trabzonspor maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.