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    Fernado Muslera, milli takımı bırakacak

    Fernado Muslera, milli takımı bırakacak

    Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Uruguay Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 09:33
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    Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, kariyeri açısından önemli bir karar aldı. Sarı-kırmızılılarla bu sezon 3 kulvarda görev alacak olan Uruguaylı kaleci, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde de ülkesinin kalesini koruyacak.

    Bu süreçte Güney Amerika'ya sık sık seyahat eden Muslera, yoğun tempodan dolayı ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

    Fernado Muslera, milli takımı bırakacak #1

    MİLLİ TAKIMI BIRAKACAK

    Yoğun tempodan dolayı 35 yaşındaki Muslera, Uruguay Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.

    Gelecek yaz 36 yaşında girecek olan Muslera, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya kupası sonrası milli takıma veda edecek.

    Fernado Muslera, milli takımı bırakacak #2

    2009'DAN BERİ URUGUAY'IN KALESİNİ KORUYOR

    Uruguay milli takımıyla ilk maçına 2009 yılında çıkan Fernando Muslera, ülkesinin değişmez isimlerinden biri oldu. 129 maçta Uruguay'ın kalesini koruyan Muslera, 2011'de Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı.

    2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı. 2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın, sarı-kırmızılı kulüple 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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