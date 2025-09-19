Fernando Muslera 16. saniyede gol yedi: Sinirden çılgına döndü... Galatasaray'dan geçirdiği 14 yılın ardından sarı kırmızılı takımdan ayrılarak Arjantin temsilcisi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, yeni takımında büyük bir şok yaşadı. 16. saniyede topu ağlarında gören tecrübeli kaleci sinirden çimleri yumrukladı.