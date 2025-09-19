Fernando Muslera 16. saniyede gol yedi: Sinirden çılgına döndü...

Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final ilk maçında şoku yaşadı.
Filipe Luis'in yönetimindeki Flamengo’ya konuk olan Estudiantes, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
HENÜZ 16. SANİYEDE GOLÜ YEDİ
Mücadeleye damga vuran olay ise henüz santra sonrası 16. saniyede Brezilya ekibinin golü bulmasıydı.
Kalesinde çok erken bir gol gören Muslera büyük hayal kırıklığı yaşarken, savunmadaki arkadaşlarına sert tepki gösterdi.
SİNİRDEN ÇİMLERİ YUMRUKLADI
Ellerini havaya kaldırarak tepkisini net şekilde ortaya koyan Muslera, çimleri yumrukladı.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında toparlanmaya çalışan Estudiantes, oyuna ortak olmaya çalışsa da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı rakibine kaptırdı.