Fernando Muslera: Allah her şeyi biliyor

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Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın maç sonu soyunma odasına giderken çıkışı dikkat çekti.
"Allah her şeyi biliyor"
Karagümrük'e karşı 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle kazanan Galatasaray'ın kaptanı Muslera, saha içerisinde takım arkadaşlarıyla konuşurken Türkçe 'Allah biliyor. Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor.' dedi.
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Muslera'nın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
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