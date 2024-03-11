Fernando Muslera, Avrupa'nın en iyileri listesinde Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 28 maçta kalesini 14 kez gole kapatarak 15 büyük lig içerisindeki 330 kaleci arasında 4. sırada yer aldı.

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Galatasaray'ın yıllardır en önemli isimlerinden olan Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği performansla kendini en formda isimler arasında buldu.

En çok kalesini gole kapatan kalecilerden biri olan Uruguaylı file bekçisi, 15 büyük lig içerisinde 330 kaleci arasında 4. sıraya yerleşti.

28 maçta kalesini 14 kez gole kapattı

Oynadığı 28 maçın 14'ünde kalesini gole kapatan Fernando Muslera; Unai Simon, Lukas Hradecky ve Diogo Costa gibi isimlerin önünde yer aldı.

Listede zirve Yann Sommer'in olurken ikinci Jack Butland, üçüncü ise Walter Benitez oldu.

498 maça çıktı

2011'den bu yana Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılılarda 498 maça çıkan file bekçisi; takımıyla altı Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve beş kere de Süper Kupa kazandı. 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.