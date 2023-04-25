Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis'i kadro dışı kalmaktan kurtardı Galatasaray'da kriz çıkartan Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin feshedilmesi beklenirken, affedilme kararı çıkması herkesi şaşırtmıştı. Fransız futbolcuyu kurtaran ismin kaptan Muslera olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizinin yankıları sürüyor.

Okan Buruk'un basın toplantısında söylediği sözlerin ardından alevlenen tartışmalarda Fransız futbolcunun kadro dışı kalması beklenirken, sürpriz şekilde af kararı çıkmıştı.

Bu kararın arkasında ise kaptan Muslera'nın olduğu öğrenildi.

Dursun Başkan'la görüştü

Takım içerisinde oldukça nüfuzlu olan Uruguaylı file bekçisinin Dursun Özbek'le görüşüp şunları söylediği kaydedildi:

“Gomis’e ceza vermek bize zarar verir. O her zaman yapıcı oldu ve herkesin sevdiği biri. Bu konuyu burda kapatırsak şampiyonluk yarışı öncesi harika olur."

Gomis özür diledi

Öte yandan Bafetimbi Gomis'in de Muslera'nın bu iyiliğinin ardından takım arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı.