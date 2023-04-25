Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis'i kadro dışı kalmaktan kurtardı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizinin yankıları sürüyor.
Okan Buruk'un basın toplantısında söylediği sözlerin ardından alevlenen tartışmalarda Fransız futbolcunun kadro dışı kalması beklenirken, sürpriz şekilde af kararı çıkmıştı.
Bu kararın arkasında ise kaptan Muslera'nın olduğu öğrenildi.
Dursun Başkan'la görüştü
Takım içerisinde oldukça nüfuzlu olan Uruguaylı file bekçisinin Dursun Özbek'le görüşüp şunları söylediği kaydedildi:
“Gomis’e ceza vermek bize zarar verir. O her zaman yapıcı oldu ve herkesin sevdiği biri. Bu konuyu burda kapatırsak şampiyonluk yarışı öncesi harika olur."
Gomis özür diledi
Öte yandan Bafetimbi Gomis'in de Muslera'nın bu iyiliğinin ardından takım arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı.
"Duygusal bir tepki verdim ama doğru değildi. Hatamın farkındayım” dedi. Oyuncular, Gomis’in takım içinde önemli ve iyi niyetli bir karakter olduğuna vurgu yaparken, Buruk da konuya pozitif yaklaşarak, “Gomis’in bundan önce yaptıklarını bir kenara atamayız. Oyuncuyu kaybetmek kolay ama kazanmak daha önemli."