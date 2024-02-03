Fernando Muslera: Bu zorlu deplasmandan üç puanla çıkmamız önemliydi Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "Uzun yıllar sonra bu büyük takıma karşı oynamak büyük zevkti. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken gollerden sonra rakip baskısıyla zorluklar çıktı bize. Sonrasında daha fazla gol atabilirdik. Bu zorlu deplasmandan üç puanla çıkmamız önemliydi" dedi.

"Galatasaray her zaman şampiyonluğa aday bir takımdır"

37 yaşındaki Uruguaylı kaleci, "Bizim işimize devam etmemiz, maç maç bakmamız gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmamız şart. Galatasaray her zaman şampiyonluğa aday bir takımdır. Bunu elde edebilmek için her maçımızı kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.