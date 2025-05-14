Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu

İHA

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda oynadığı Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Bu müsabakada Kaptan Fernando Muslera yedeklerde yer aldı ve onun yerine Günay Güvenç kaleyi korudu.

18. KUPASINI ALDI

2011 yılında İtalyan takımı Lazio’dan transfer edilen 38 yaşındaki file bekçisi, böylece 5. kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Süper Lig'i 7, TFF Süper Kupa'yı 6 da defa kazanan Uruguaylı kaleci, toplamdaki kupa sayısını 18'e çıkardı.

BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Muslera böylece Türkiye'de futbolda en çok kupa kazanan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

Korkmaz kariyerinde Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da 1'er kez kazandı.