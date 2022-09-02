Fernando Muslera: Tutuk başladık ama toparlarız

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sezonun devamıyla ilgili güvence verdi.

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, ülkesi Uruguay'ın basınına açıklamalar yaptı.

Bu sezon beklentilerin altında kaldıklarına yönelik soruya cevap veren Nando, "Yeni bir sistem, yeni bir hoca ve daha sezonun çok başındayız. Evet tutuk başladık ama toparlarız. Böyle başladığımız önceki sezonları şampiyon olarak bitirmişliğimiz var." ifadelerini kullandı.

"Daha da motive oluyoruz"

Muslera ayrıca taraftarlara da değinerek "Onların desteğiyle çıktığımız maçlarda daha motive oluyoruz." dedi.



