Fernando Muslera, yeni sözleşmeyle ilgilenmiyor Galatasaray'da 13'üncü sezonunu geçiren ve bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Urugaylı file bekçisi Fernando Muslera için gerekli adımlar atılmaya başlanacakken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray ile Fernando Muslera arasında yeni sözleşme için bu hafta kritik bir görüşme yapılacak.

Sarı-kırmızılıların iç transferdeki en kritik gündem maddelerinden biri Fernando Muslera'nın durumu. 13 yıldır Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar bir anlaşma yapılmadı.

Beşiktaş derbisinde yine yüzde 100'lük bir kurtarışa imza atarak galibiyette büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci için kurmaylarına talimat veren başkan Dursun Özbek, "Hemen kontrat imzalayın." demişti.

"Önümüzde tek yol var: Şampiyonluk"

Kritik görüşme bu hafta gerçekleşecek, ancak Muslera'nın gündeminde transferden ziyade şampiyonluk yarışı var.

Beşiktaş zaferinin önemini vurgulayan Nando, şöyle konuştu: