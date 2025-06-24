Fernando Muslera yeni takımıyla sözleşme imzaladı

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray'da geçen 14 sezonun ardından sarı-kırmızılı takıma veda etmişti.

Türkiye'de oynadığı süre boyunca futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera'nın yeni takımı resmiyet kazandı.

Uruguaylı kaleci, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile 2026 Aralık tarihine kadar sözleşme imzaladı.

"AİLEYE HOŞ GELDİN"

İmzayla birlikte Estudiantes'ten transfere ilişkin bir açıklama geldi.

Kulubün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Fernando Muslera, kulübümüzle 2026 Aralık ayına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı ve takımımızın ilk takviyesi oldu. Aileye hoş geldin.” denildi.

GALATASARAY KARİYERİ REKORLARLA DOLU

Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Muslera, sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.