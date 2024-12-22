Fernando Muslera'dan maç sonu olay açıklamalar

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Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

İki sarı-kırmızılı takımın mücadelesinde ise Galatasaray, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, şunları dedi:

Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz.

"8 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkından bahseden Uruguaylı kaleci, şu ifadeleri kullandı:

8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz.

"YAPTIĞIM İŞİ SEVİYORUM"

"Sezon sonu bırakacak mısın, devam edecek misin?" sorusuna ise Muslera, şu cevabı verdi:

İnandığım şu ki, herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Çok mutluyum. Çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz.

"HİÇBİR ŞEY BİZE HEDİYE EDİLMİYOR"

Çok fazla çalıştıkları için kazandıklarını söyleyen file bekçisi, şu sözleri sarf etti:

Hiçbir şey Galatasaray olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Galatasaray olduğumuz için kazanmıyoruz. Hocamız çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandıklarımız çok fazla fedakarlık sayesinde. Anahtar kelime fedakarlık!

"HER TAKTİĞE RAHATÇA ADAPTE OLURUZ"

"3'lü mü, 4'lü mü?" sorusuna ise Muslera, şu yanıtı verdi:

Herhangi biri... Açıkçası takım arkadaşlarım her zaman iyi hissettiriyor. Ceza sahası içinde gerekli olunca ben de yardımcı oluyorum. Benim için değişen bir şey yok. Takım arkadaşlarım nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Biz her taktiğe rahatça adapte oluruz.

"ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VARDI"

Muslera ayrıca, şu ifadeleri kullandı: