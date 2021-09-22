Fernando Muslera'dan riskli çalım

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yine rakip oyunculara çalım atarak gündeme geldi. Tecrübeli eldiven riskli hareketlerle taraftarlarına zor anlar yaşattı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

Maçın 23. dakikasında Fernando Muslera riskli bir hareket yaptı. Kayserisporlu futbolcuya çalım atmak isteyen Uruguaylı kaleci rakip oyuncunun yere düşmesiyle bir anda sendeleyince ikinci bir Kayserisporlu oyuncu topa doğru hamle yaptı bu anlarda Muslera soğukkanlılığını koruyarak topu kurtarmayı başarırken sarı-kırmızılı taraftarlar da derin bir nefes aldı.

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ALTAY BAYINDIR AKILLARA GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda Altay Bayındır'ın çalım denemesi sonucu Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kalmış yenilen gol de bu hatadan kaynaklanmıştı.

Sarı-lacivertliler yayıncı kuruluşun paylaşımının altına "Altay denemesin" yazarak bu hataya göndermede bulundu.