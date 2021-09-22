Euro
10.132
0.15%
Dolar
8.6296
0.03%
Altın
493.78
0.31%
Borsa
1.407
1.58%
Bitcoin
374.554
3.22%
EXEN Coin
22.84
1.24%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Fernando Muslera'dan riskli çalım

    Fernando Muslera'dan riskli çalım

    Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yine rakip oyunculara çalım atarak gündeme geldi. Tecrübeli eldiven riskli hareketlerle taraftarlarına zor anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 20:40
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 20:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

    Maçın 23. dakikasında Fernando Muslera riskli bir hareket yaptı. Kayserisporlu futbolcuya çalım atmak isteyen Uruguaylı kaleci rakip oyuncunun yere düşmesiyle bir anda sendeleyince ikinci bir Kayserisporlu oyuncu topa doğru hamle yaptı bu anlarda Muslera soğukkanlılığını koruyarak topu kurtarmayı başarırken sarı-kırmızılı taraftarlar da derin bir nefes aldı.

    Fernando Muslera dan riskli çalım #1

    Fernando Muslera dan riskli çalım #2

    Fernando Muslera dan riskli çalım #3

    Fernando Muslera dan riskli çalım #4(Görüntüler beIN

    ALTAY BAYINDIR AKILLARA GELDİ

    Geçtiğimiz haftalarda Altay Bayındır'ın çalım denemesi sonucu Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kalmış yenilen gol de bu hatadan kaynaklanmıştı.

    Sarı-lacivertliler yayıncı kuruluşun paylaşımının altına "Altay denemesin" yazarak bu hataya göndermede bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir