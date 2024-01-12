İHA
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, bu müsabakayla birlikte takımın başında ilk maçına çıkmış olacak.
Portekizli teknik adam, Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgi aldı.
"Stadyumun genel durumu hakkında bilgiler aldı"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Teknik Direktörümüz Fernando Santos ile teknik ekibimiz, Tüpraş Stadyumu’nun saha zeminiyle kapalı alanlarında incelemelerde bulundu. Fernando Santos, stadyumdan sorumlu personellerimizden saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgiler aldı.
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