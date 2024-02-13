Fernando Santos eleştiriliyor: Beşiktaş savunma yapmaz Süper Lig devi Beşiktaş, son zamanlarda gol yollarında etkili olamıyor. Teknik direktör Fernando Santos ise defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor.

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Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos da eleştirilmeye başlandı.

Son 5 lig maçında sadece 2 gol atan siyah-beyazlılarda taraftar da homurdanıyor.

"Beşiktaş savunma yapmaz, yaptırır"

Seyir zevki düşük bir Beşiktaş izleyen futbolseverler Santos'u defansif futbol yapmakla eleştirirken sosyal medyada da "Beşiktaş savunma yapmaz, yaptırır." görüşünde birleşildi.

Şu ana kadar hep savunmaya önem veren Portekizli teknik adam, basın toplantısında kendisine sorulan "Son 5 maçta 2 gol attınız, sebebi nedir?" sorusunda ise gerilmişti.

Şampiyonluk ümidi olmasa da ligi 3. sırada bitirmek isteyen Beşiktaş'ta gelecek maçlardaki futbol stili şimdiden merak ediliyorç