Fernando Santos hedefi koydu: 4 haftada 12 puan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligin ilk yarısında oynanan ve 9 puan alınan Konyaspor İstanbulspor, Galatasaray ile Gaziantep maçlarında bu kez 12 puan almayı hedefliyor.

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Beşiktaş, Süper Ligin 26. haftasında pazartesi akşamı Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar kazanıp yeni bir serinin startını vermek istiyor.

Santos 12 puan istiyor

Teknik direktör Fernando Santos da oyuncularıyla yaptığı toplantıda 4 maçlık bu zorlu fikstüre dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın aynı süreçte 9 puan topladığını vurgularken, hedef bu kez 12 puan.

Ligin ilk devresinde siyah beyazlılar Konyaspor, İstanbulspor ve Gaziantep'i yenerken, sadece Galatasaray'a kaybetmişti. Tecrübeli çalıştırıcı bu defa derbi dahil 4 maçı da kazanabilecek kapasitede olduklarının altını çizdi.

Beşiktaş'ın 4 maçlık serüveni

Beşiktaş, Konyaspor ile iç sahada oynadıktan sonra İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Ardından Dolmabahçe'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek siyah beyazlılar, Gaziantep deplasmanıyla 4 maçlık süreci noktalayacak.

Siyah-beyazlılar ilk yarıdaki bu dört maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken, üç maçta gol yememiş, sadece Galatasaray derbisinde kalesinde 2 gol görmüştü.