Fernando Santos: Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıkmış oldu.

Ligde son galibiyetini 27. haftada İstanbulspor'a karşı 25 Şubat 2024 tarihinde 2-0'lık skorla alan Beşiktaş, söz konusu süreçten sonra sırasıyla Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a kaybetmişti.

Fernando Santos: 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fernando Santos, "Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

"Topun kalemize gelmesini engelleyemedik"

69 yaşındaki Portekizli teknik adam ayrıca, "Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik. Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık" sözlerini sarf etti.

"Bu takımın neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum"

Düzenlenen basın toplantısında ise müsabakaya ofansif anlayışla başladıklarını belirten Santos, "Topa sahip olmayı ve hücuma yönelik oyun oynamayı planlıyorduk. Bunu başaramadık. Golü de bulduk. Rakibimize fırsat vermedik. Onlar da sabırlı oynadı. İkinci yarıda maçı bitirmek için şansı yakaladık. Skoru 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Son anlarda rakibin sahasında kalıp onları çıkarmayarak maçı tamamlayabilirdik fakat bunu yapamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmayı çok istedik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın teklifini gelecek sezonun projesi için kabul ettiğini vurgulayan Santos, şu görüşleri paylaştı:

Sonuçlardan asla mutlu değilim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar.

"Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim"

Santos, son 4 maçta 3 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takımın sergilediği performansın geleceğine etkisine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

Bu tamamen bana bağlı değil. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. 1,5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon ligi en iyi şekilde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz.

"Semih milli takımda büyük bir şok yaşadı"

Santos, A Milli Takım'a davet edilmesine rağmen Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy'un bu duruma çok üzüldüğünü ancak genç oyuncunun güçlü kalarak ve iyi bir performans sergileyerek Ay-Yıldızlı ekipteki yerini sağlamlaştırması gerektiğini kaydetti.

Semih Kılıçsoy'un çok kaliteli bir futbolcu olduğunun altını çizen Santos, "Semih buraya geldiğimde genelde kanat oynuyordu. Onu santrfor olarak da oynattım. Semih ne tam bir 9 numara ne de tam bir kanat. O bir hücumcu. İnanılmaz bir bitiriciliği var. Özel bir futbolcu. Milli takımda büyük bir şok yaşadı. Kolay değil. Çok heyecanlı gitti. Milli takımla seyahat edememiş olması ve kadroya girememesi Semih'i üzdü. İdmanlara daha fazla katılabilirdi. Ancak güçlü kalacak. Semih ile konuştuk. Moralini yükseltmesi ve daha güçlü olması önemli. Milli takımda yerini sağlamlaştıracak bir performans göstermeli" şeklinde görüştü.

Son olarak Yunanistan Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddialarına ilişkin de konuşan Santos, "Yunanistan'dan teklif almadım. Böyle bir şey yok. Karakterimde bir yerde çalışırken başka bir takımla görüşmem imkansızdır" ifadelerini kullandı.