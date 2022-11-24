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    FIFA Dünya Kupası maç programı! 24 Kasım bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

    2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken günün maçları ve saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 24 Kasım bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?
    • 24.11.2022 - 14:50
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    FIFA Dünya Kupası maç programı! 24 Kasım bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

    2022 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda grup maçları oynanmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda toplamda 32 takımın 8 grupta mücadele ettiği biliniyor.  Her gün canlı olarak yayımlanan Katar 2022 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçların olduğu merak ediliyor. Peki 24 Kasım bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

    2022 FIFA Dünya Kupası maç programı!

    23 Kasım'da E ve F grubu maçları oynamıştı. Fas-Hırvatistan maçından gol gelmemiş ve Almanya, Japonya karşısında şok bir mağlubiyetle Dünya Kupasına başlamıştı. Ayrıca ilk yarıda İlkay Gündoğan'ın penaltı golü ile öne geçen panzerler ikinci yarıda Japonya'nın attığı 2 gole engel olamamıştı. Japonya  ise oldukça önemli ve tarihi bir sonuç elde etmişti.

    FIFA Dünya Kupası maç programı! 24 Kasım bugün Dünya Kupası nda hangi maçlar var? #1

    İspanya, Kosta Rika mücadelesini 7-0'lık skorla geçerken Belçika, Kanada'yı Batshuayi'nin attığı golle 1-0 yenmiş oldu.

    2022 Katar Dünya Kupası'nda 24 Kasım 2022 tarihinde G ve H grubu maçları oynanacak.

    13:00 İsviçre-Kamerun

    16:00 Uruguay-Güney Kore

    19:00 Portekiz-Gana

    22:00 Brezilya-Sırbistan

    25 Kasım günü oynanacak maçlar

    25 Kasım Cuma gününde A ve B grubununun ikinci maçları gerçekleşmiş olacak. İşte 25 Kasım maçları listesi...

    13:00 Galler-İran

    16:00 Katar-Senegal

    19:00 Hollanda-Ekvador

    22:00 İngiltere-ABD


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