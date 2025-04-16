Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

Beşiktaş'ta eski başkanı Fikret Orman, mayısta yapılacak başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı hakkında konuştu.
Orman, kendisine tekrar başkanlığa aday olması yönünde teveccüh olduğunu belirtirken, bunun Serdal Adalı'ya haksızlık olacağını ifade etti.
MAYISTAKİ SEÇİMDE 'ADAY OLACAK MISINIZ' DİYE SORULDU
Adalı'nın devam etmesinin doğru olduğunu savunan Orman, geçmiş dönemde yaşananlardan dolayı kırgınlıklarının devam ettiğini de kaydetti.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Fikret Orman, arkadan iş çevirecek bir adam olmadığını da sözlerine ekledi.
"ADALI'YA HAKSIZLIK OLUR"
Orman, aday olmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Serdal Adalı'ya haksızlık olur. Ben zaten öyle bir insan değilim. Adalı benim ikinci başkanlığımı yaptı. Birinin arkasından iş çeviren bir adam değilim. Adalı'nın seçildiği daha 4-5 ay oldu. 5 aylığına Beşiktaş'a başkan olacak hali yok. Devam etmesi doğru olandır. Ben Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğunda yalnız bırakmam. Şu anda Beşiktaş'ın bir başkanı ve yönetim kurulu var."
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