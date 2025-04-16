Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

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Beşiktaş'ta eski başkanı Fikret Orman, mayısta yapılacak başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı hakkında konuştu.

Orman, kendisine tekrar başkanlığa aday olması yönünde teveccüh olduğunu belirtirken, bunun Serdal Adalı'ya haksızlık olacağını ifade etti.

MAYISTAKİ SEÇİMDE 'ADAY OLACAK MISINIZ' DİYE SORULDU

Adalı'nın devam etmesinin doğru olduğunu savunan Orman, geçmiş dönemde yaşananlardan dolayı kırgınlıklarının devam ettiğini de kaydetti.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Fikret Orman, arkadan iş çevirecek bir adam olmadığını da sözlerine ekledi.

"ADALI'YA HAKSIZLIK OLUR"

Orman, aday olmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: