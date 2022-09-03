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    Fikret Orman'ın annesi vefat etti

    Fikret Orman'ın annesi vefat etti

    Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından TFF ve Beşiktaş da başsağlığı mesajı yayımladı.
    • 03.09.2022 - 13:22
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    Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman vefat etti.

    Anne Orman'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek

    2000-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta Serdar Bilgili'nin yönetiminde yer alan Fikret Orman, 2012-2019 yılları arasında da 3 dönem başkanlık yaptı.

    Fikret Orman ın annesi vefat etti #1

    Beşiktaş ve TFF'den başsağlığı mesajı

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, 2012-2019 yıllarında siyah-beyazlıların başkanlığını yapan Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Mesajda, "Merhumeye Allah'tan rahmet; Orman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuran Orman'a Allah'tan rahmet; Sayın Fikret Orman, ailesi ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Fikret Orman ın annesi vefat etti #2


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