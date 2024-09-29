Filip Kostic: Kendimi harika hissediyorum Filip Kostic, Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler mücadeleden, 2-0'lık skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

"İLK MAÇIMA ÇIKTIM"

Fenerbahçe'deki ilk maçına çıkan Filip Kostic, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Kostic, "Gerçekten kendimi harika hissediyorum. İlk maçıma çıktım. Ben ve takım için önemli bir maçtı. 3 puan çok önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY TAKIMIN MENFAATİ"

Oynadığı pozisyonlar için gelen soruya cevap veren Filip Kostic, "Sol tarafta oynadığımda daha rahat hissediyorum ama hocam benden ne isterse ben orada oynarım ve her şeyimi ortaya koyarım. Tüm kariyerim boyunca bu mentalite ile hareket ettim. Benim katkım ve hep birlikte en önemli şey takımın menfaati." sözlerini sarf etti.