Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi final maçı.. UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geliyor. İşte dev maçın merak edilen detayları..

Fiorentina ve West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi Final maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Fiorentina ile David Moyes'in çalıştırdığı West Ham United kupanın sahibi olabilmek için kozlarını paylaşacak. Yarı final turunda Basel'i eleyen Fiorentina adını finale yazdırırken West Ham United ise yarı final turunda AZ Alkmaar'ı eleyerek finale kalmayı başardı. Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak Fiorentina - West Ham United maçını İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek. Peki, Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları.. Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman? Fiorentina ile West Ham United'ın kozlarını paylaşacağı final maçı 7 Haziran Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Eden Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.