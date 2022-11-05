Flamengo'dan Jorge Jesus açıklaması

Flamengo'nun başkanı Rodolfo Landim, eski teknik adamları Jorge Jesus, hakkında açıklamalarda bulundu. Landim,"Jorge Jesus veya kriterlerimizi karşılayan başka bir teknik direktör arayacağız." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan bir açıklama geldi. Portekizli teknik adamın eski çalıştırdığı kulüplerden biri olan Flamengo'da başkan Rodolfo Landim, Jesus için konuştu.

Landim, mevcut teknik direktörleri Dorival Junior'in ayrılması durumunda Jesus'u yeniden düşünebileceklerini söyledi.

Bir röportaj veren Landim, Jesus'un kulüpten ayrılmasından dolayı herhangi bir kızgınlıkları olmadığını dile getirdi.

"Jesus'a karşı bir kızgınlık yok"

Landim, "Jesus'a karşı bir kızgınlık yok. Flamengo için bu kadar önemli olan birine nasıl kızgın olabilirim? Portekiz'e dönmeye karar verdiği bir an geldi, bizimle konuştu ve bunu aile sorunları nedeniyle yaptığını söyledi.

Flamengo ile yapılan sözleşmeye uydu. Jesus'tan sonra kimi getirsek, çok büyük bir risk alacaktık. Elimizden geleni yaptık. Jesus gittiğinde bir anda ortada kaldık. Hızlıca bir teknik direktör getirmeye çalıştık ve seçimimizden çok memnun kalmadık." dedi.

"Jorge Jesus veya kriterlerimizi karşılayan başka bir teknik direktör arayacağız"

Landim, kulübün mevcut teknik direktörü Dorival Junior için de konuştu. Brezilya ekibinin başkanı, "Sözleşme süresi şimdi sona eriyor. Bizim düşüncemiz, onunla görüşmelere başlamak. Çalışmasından memnunuz ama onunla konuşmalıyız. Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimali var mı, bilmiyorum.

Sanırım böyle bir durum varsa, karar vermek zorunda kalacak. Önceliğimiz onunla devam etmek. Eğer olmazsa, Jorge Jesus veya kriterlerimizi karşılayan başka bir teknik direktör arayacağız." diye konuştu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

68 yaşındaki Jorge Jesus, 1 Haziran 2019 - 17 Temmuz 2020 arasında Flamengo'da görev yapmıştı. Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe ile sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.