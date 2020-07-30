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    Flyboard yapan Ozan Tufan, F.Bahçe bayrağı açtı

    Tatilde flyboard yapan Ozan Tufan, su üstünde Fenerbahçe bayrağı açtı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 10:14
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    Flyboard yapan Ozan Tufan, F.Bahçe bayrağı açtı

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, ligin bitmesinin ardından tatile gitti.

    "HER ZAMAN HER YERDE"

    Tatilde flyboard yapan 25 yaşındaki futbolcu, denizin derinliklerinden sarı-lacivertli bayrağı açarak yükseldi. Tufan, o anları sosyal medya hesabından "Her zaman her yerde!" mesajıyla paylaştı. Bu görüntüler Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

    Flyboard yapan Ozan Tufan, F.Bahçe bayrağı açtı - İZLE

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