Tatilde flyboard yapan Ozan Tufan, su üstünde Fenerbahçe bayrağı açtı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, ligin bitmesinin ardından tatile gitti.

"HER ZAMAN HER YERDE"

Tatilde flyboard yapan 25 yaşındaki futbolcu, denizin derinliklerinden sarı-lacivertli bayrağı açarak yükseldi. Tufan, o anları sosyal medya hesabından "Her zaman her yerde!" mesajıyla paylaştı. Bu görüntüler Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Flyboard yapan Ozan Tufan, F.Bahçe bayrağı açtı - İZLE