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- Flyboard yapan Ozan Tufan, F.Bahçe bayrağı açtı
Flyboard yapan Ozan Tufan, F.Bahçe bayrağı açtı
Tatilde flyboard yapan Ozan Tufan, su üstünde Fenerbahçe bayrağı açtı.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 10:14
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, ligin bitmesinin ardından tatile gitti.
"HER ZAMAN HER YERDE"
Tatilde flyboard yapan 25 yaşındaki futbolcu, denizin derinliklerinden sarı-lacivertli bayrağı açarak yükseldi. Tufan, o anları sosyal medya hesabından "Her zaman her yerde!" mesajıyla paylaştı. Bu görüntüler Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni aldı.