Forbes, Fenerbahçe'yi inceledi

Ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe'nin borç yükünü değerlendiren bir makale yayınladı ve sarı-lacivertlilerin Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu belirtti.

Amerikan iş dünyasının önemli dergilerinden olan Forbes, Fenerbahçe'nin ekonomik durumuyla ilgili tam sayfalık bir analiz yaptı.

370 milyon dolarlık borç yüküyle sarı-lacivertlilerin Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğunu dile getiren Forbes, buna karşın kulübün kariyerinin son dönemindeki yıldız isimleri kadrosuna katmaktan ise vazgeçmediğini belirtti.

''ÜNLÜ OYUNCULARI TRANSFER ETME ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇMİYOR''

Forbes'un makalesinde, "Para kaybetmeye devam ediyor. Kariyerinin son dönemindeki ünlü oyuncuları transfer etme alışkanlığından da vazgeçmiş değil. Nani'den Skrtel'e, Robin van Persie'den Valbuena'ya, birçok oyuncu kulüpten maaş aldı. Verilen büyük maaşlar, kulübü daha da fazla zor duruma soktu. Sadece Fenerbahçe değil, transferde aynı yöntemi izleyen ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray da büyük borç yükleri taşıyor." ifadeleri yer aldı.

"370 MİLYON DOLARLIK BORÇ YÜKÜ"

Öte yandan incelemede, Fenerbahçe'nin 370 milyon dolarlık bir borç yükü olduğu ve koronavirüs pandemisi ile maaş yükü nedeniyle de taraftarlardan SMS yoluyla para talep edildiği kaydedildi.