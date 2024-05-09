Fortuna Sittard'dan Yeni Malatyaspor'a destek

İHA

Asbaşkan Şahin Altunok, Yeni Malatyaspor'a destek arayışları için çabalarını sürdürüyor ve bu kapsamda Hollanda Eredivise Ligi'nde 11. sırada yer alan Fortuna Sittard'ın Türk başkanı Işıtan Gün ile görüştü.

"Süper Lig'e çıkmanı için her türlü desteği vermeye hazırız"

Gün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yeni Malatyaspor için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Değerli dostum, kardeşim Yeni Malatyaspor As Başkanı Şahin Altunok ile bugün bir araya gelerek, Yeni Malatyaspor Kulübü’nün gidişatı hakkında bir görüşme gerçekleştirdik. Depremin yaralarının sarılması noktasında Yeni Malatyaspor’un ayağa kalkmasının çok büyük bir öneme sahip olduğu kanısındayız. Bizler de bunun bilincinde olarak, Yeni Malatyaspor için yapabileceğimiz her ne varsa yapmaya ve kulübün bir an önce Süper Lig’e yeniden çıkması için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde de gerekli adımları atarak, Yeni Malatyaspor Kulübü’ne gerekli olan destekleri elimizden geldiğince vermeye çalışacağız. Kıymetli dostum Şahin Altunok kardeşimiz bize durumu detaylıca anlattı. Biz de bundan sonraki süreçte Yeni Malatyaspor’a her türlü desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna ilan ederek, Yeni Malatyaspor’un yakinen takipçisi olacağız.