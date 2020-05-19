Fortuna Sittard Başkanı: Acun Ilıcalı ile görüşüyoruz Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü alma niyeti olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle program çekimleri için gittiği Panama'da kalan ve sık sık zamanını sosyal medyada katıldığı yayınlarla değerlendiren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde CNN Turk Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlamıştı.

Program sırasında Avrupa'da bir kulüp satın almak istediğini belirten Acun Ilıcalı'nın, Fortuna Sittard ile bu doğrultuda görüştüğü ileri sürülmüştü. Sittard'ın Türk başkanı Işıtan Gün, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

''ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞÜYORUZ''

Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediği söylentilerini doğrulayan Başkan Gün, "Sn. Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.