Franck Ribery futbolu bıraktı mı? Franck Ribery kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri..

Franck Ribery futbolu bıraktı mı? Franck Ribery kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri..

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery futbolseverleri üzen haberi paylaştı. Franck Ribery futbolu bıraktığını açıkladı..

Fransız yıldız Franck Ribery geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Futbolseverleri üzen haber sonrası bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü yıldızın hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. Peki kimdir Franck Ribery? İşte merak edilen hayatı..

Franck Ribery kimdir?

Franck Ribery 7 Nisan 1983 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Ribery henüz iki yaşındayken ailesi ile geçirdiği bir trafik kazası sonrası yüzüne yaklaşık yüz dikiş atılmıştır. Ribery'nin yüzündeki yaranın sebebi budur.

Ribery 13 yaşında Lille takımının altyapısına girerek futbol hayatına başlamıştır. Franck Ribery 2006 yılında müslümanlığı seçmiştir. Bunda en büyük etken Cezayir asıllı olan eşi Wahiba Belhami'dir.

Ribery'nin profesyonel futbol kariyeri Boulogne takımında başladı. 2000-2001 sezonunda başlayan Boulogne macerası 3 sezon sürdü. Buradan sonra Brest ve Metz takımlarında forma giyen Fransız oyuncu 2004-2005 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.

Franck Ribery Galatasaray formasıyla Türkiye kupası kazanma sevinci yaşadı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olan Ribery 2005-2007 sezonları arasında 60 maçta forma giydi ve 11 gole imza attı.

Ribery 1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga takımlarından Bayern Münih'e 25 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. 2007 -2019 yılları arasında toplam 12 sezon Bayern forması giyen Ribery burada çıktığı 273 maçta 86 gole imza attı. Ribery burada 9 Bundesliga şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası ve 4 Almanya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Ağustos 2019'da Ribéry, İtalyan takımı Fiorentina'ya bedelsiz transfer olarak sözleşme imzaladı.

Ribery 2019 yılının Ağustos ayında İtalyan ekibi Fiorentina'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan futbolcu 5 gole imza attı.

Franck Ribery 6 Eylül 2021'de İtalyan ekibi Salernitana'ya transfer oldu. O tarihten bu yana Salernitana takımına oynayan Ribery 21 Ekim 2022 tarihinde futbolu bıraktığını açıkladı..

Fransa Milli takımında 81 maçta forma giyen yıldız futbolcu bu maçlarda 16 gol atma başarısı gösterdi.