Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası son 16 turu..

Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası son 16 turu..

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte maçın bilgileri..

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Grup maçlarının ardından son 16 turu maçlarına çıkan takımlar kozlarını paylaşıyor.

Fransa ile Polonya arasında oynanacak olan son 16 turu maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda birçok sürpriz yaşandı. Futbolseverler her maçı ilgiyle takip ediyor. İşte Fransa ile Polonya arasında oynanacak mücadelenin detayları..

Fransa - Polonya maçı ne zaman oynanacak?

Fransa - Polonya maçı bugün saat 18.00'de Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. Venezuela'lı hakem Jesus Valenzuela'nın yöneteceği maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..