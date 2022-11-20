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    FRANSA ŞOKTA! Karim Benzema Dünya Kupası'nda yok mu? Resmi açıklama geldi..

    Karim Benzema antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle 2022 Katar Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek..
    • 20.11.2022 - 14:35
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    FRANSA ŞOKTA! Karim Benzema Dünya Kupası'nda yok mu? Resmi açıklama geldi..

    2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala Fransa Milli takımında bir şok yaşanıyor. Son Ballon d'Or'un sahibi olan Karim Benzema antrenmanda sakatlandı.

    2022 Dünya Kupası'na Pogba, Kante, Kimpembe ve Nkunku gibi birçok yıldızından eksik katılan Fransa'ya bir şokta Benzema'dan geldi.

    Fransa Milli takımında geçtiğimiz günlerde yapılan antrenman sırasında sakatlanan Nkunku milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Henüz bu şoku atlatamayan Fransa bir şok daha yaşadı.

    Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Karim Benzema'dan kötü haber geldi.

    FRANSA ŞOKTA! Karim Benzema Dünya Kupası nda yok mu? Resmi açıklama geldi.. #1

    Dünya kupasında yok

    Karim Benzema'nın antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı.

    Karim Benzema sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hayatımda hiç pes etmedim ancak bugün her zaman yaptığım gibi takımı düşünmek zorundayım. Bu yüzden mantığım bana, takımdaki yerimi başarılı olmamızı sağlayacak birine bırakmamı söylüyor. Destek olan herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi...


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