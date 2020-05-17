Fransız basını: Nice, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün, talipleri bitmek bilmiyor...
Bordo-mavililerdeki futboluyla göz dolduran 20 yaşındaki oyuncu için bu kez, France Football tarafından yeni bir iddia öne sürüldü.
NİCE, ABDÜLKADİR'İ İSTİYOR
Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Nice, bordo-mavili futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Genç futbolcunun performans verilerine de yer verilen haberde; Ömür'ün yurt dışına transfer olmaya sıcak baktığı da aktarıldı.
TRABZONSPOR 20 MİLYON EURO İSTEYEBİLİR
Öte yandan transferin maliyetiyle ilgili olarak da bilgiler verilirken; daha önce Abdülkadir Ömür için Monaco'nun 16 milyon euro teklif yaptığı, ancak Trabzonspor'un bu teklifi kabul etmediği de belirtildi.
Fransız basını tarafından, bordo-mavililerin Ömür için 20 milyon euro isteyeceğini ifade edildi.
82 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Abdülkadir Ömür, bordo-mavililer ile şu ana kadar 82 karşılaşmada görev aldı. Ömür; bu karşılaşmalarda takımına 10 gol, 18 asistlik katkı sağladı.