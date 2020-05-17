Fransız basını: Nice, Abdülkadir Ömür'ü istiyor Trabzonspor'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Abdülkadir Ömür ile Fransız ekiplerinden Nice'in ilgilendiği öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün, talipleri bitmek bilmiyor...

Bordo-mavililerdeki futboluyla göz dolduran 20 yaşındaki oyuncu için bu kez, France Football tarafından yeni bir iddia öne sürüldü.

NİCE, ABDÜLKADİR'İ İSTİYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Nice, bordo-mavili futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Genç futbolcunun performans verilerine de yer verilen haberde; Ömür'ün yurt dışına transfer olmaya sıcak baktığı da aktarıldı.

TRABZONSPOR 20 MİLYON EURO İSTEYEBİLİR

Öte yandan transferin maliyetiyle ilgili olarak da bilgiler verilirken; daha önce Abdülkadir Ömür için Monaco'nun 16 milyon euro teklif yaptığı, ancak Trabzonspor'un bu teklifi kabul etmediği de belirtildi.

Fransız basını tarafından, bordo-mavililerin Ömür için 20 milyon euro isteyeceğini ifade edildi.

82 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Abdülkadir Ömür, bordo-mavililer ile şu ana kadar 82 karşılaşmada görev aldı. Ömür; bu karşılaşmalarda takımına 10 gol, 18 asistlik katkı sağladı.