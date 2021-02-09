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    Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı

    "Mi Gente" ve "Ego" şarkılarıyla ünlenen Fransız şarkıcı Willy William, üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş formasını Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:13
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    Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı

    Dünyaca ünlü Jamaika asıllı Fransız şarkıcı Willy William, herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

    William, Instagram hesabından üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması paylaştı.

    Fransız şarkıcı Willy William dan Beşiktaş paylaşımı #1

    CENK TOSUN DA BEĞENDİ

    Şarkıcının bu fotoğrafını Cenk Tosun da beğendi. 39 yaşındaki şarkıcı, "Mi Gente" ve "Ego" şarkılarıyla ünlenmişti.

    Fransız şarkıcı Willy William dan Beşiktaş paylaşımı #2

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