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- Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı
Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı
"Mi Gente" ve "Ego" şarkılarıyla ünlenen Fransız şarkıcı Willy William, üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş formasını Instagram hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 11:24
- Güncelleme : 09.02.2021 - 12:13
Dünyaca ünlü Jamaika asıllı Fransız şarkıcı Willy William, herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
William, Instagram hesabından üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması paylaştı.
CENK TOSUN DA BEĞENDİ
Şarkıcının bu fotoğrafını Cenk Tosun da beğendi. 39 yaşındaki şarkıcı, "Mi Gente" ve "Ego" şarkılarıyla ünlenmişti.