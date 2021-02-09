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Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı

Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı

"Mi Gente" ve "Ego" şarkılarıyla ünlenen Fransız şarkıcı Willy William, üzerinde isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş formasını Instagram hesabından paylaştı.