Fred: Gol yemeden kazanmak isterdik Fenerbahçe forması giyen Fred, 4-2'lik Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulunan Fred, "İyi bir maç çıkardık. 3 puanı aldık, gol yemeden kazanmak isterdik. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bugün sadece bir adım attık. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Galibiyet için çok mutluyuz"

Röportaja birlikte çıktığı Bright Osayi-Samuel'in performansını değerlendiren Fred, "İyi bir maç çıkardı, gol de attı. Defansif anlamda da çok iyiydi. Kendisini ve tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Galibiyet için çok mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.

"Dinlenip çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Galibiyet serisine de değinen Fred, "Sanırım 12 veya 13 oldu. Ama biz maç maç bakıyoruz. Şimdi de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı var. O maçtan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Dinlenip çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.