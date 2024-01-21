Fred, Samsunspor karşısında sakatlık geçirdi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, Samsunspor maçının 86. dakikasında sakatlık yaşayarak oyun kenarına geldi. Fred yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beraberlikle tamamlanan maçın son dakikalarında ise sarı-lacivertli takıma yıldız futbolcusu Fred'den kötü bir haber geldi.

Yerini Krunic'e bıraktı

Mücadeleye 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu Fred, müsabakanın son anlarında sakatlık yaşadı.

Orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fred, daha sonra kenara işaret yaptı. Fred’in yerine 86. dakikada Rade Krunic dahil oldu.

Fred'in yokuluğunda Fenerbahçe zorlanmıştı

30 yaşındaki oyuncu daha önce Pendikspor'la deplasmanda oynanan Süper Lig maçında sakatlık geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Fred'in bu yokluğunda ise sarı-lacivertliler istikrarsız sonuçla almıştı.

Öte yandan Fenerbahçe ile 21. kez sahaya çıkan yıldız isim, sarı-lacivertli takımda forma giydiği maçlarda ilk kez puan kaybı yaşadı.

Fred'in forma giydiği 20 maçta da Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)